Историческое дерево, высаженное в XIX веке президентом Эндрю Джексоном, находилось в плачевном состоянии. Первая леди Меланья Трамп приняла решение убрать магнолию, чтобы не подвергать опасности посетителей Белого дома. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Меланья Трамп решила изменить облик южной лужайки Белого дома Фото: EPA По словам пресс-секретаря первой леди Стефани Гришэм, в докладе Национального дендрария США говорилось, что дерево "полностью зависит от искусственной поддержки", без которой давно упало бы."Она убедилась, что для сохранения исторического дерева были предприняты все возможные усилия, она была обеспокоена вопросом безопасности посетителей и журналистов, которые часто стоят прямо перед деревом", – пояснила Гришэм решение супруги президента.Магнолия, росшая у левого портика южного входа в резиденцию лидеров США, появилась перед Белым домом при седьмом президенте Эндрю Джексоне. Вскоре после его победы на выборах 1828 года скончалась его жена Рэчел. Джексон настоял, чтобы перед Белым домом посадили побег магнолии его жены с их фермы в штате Теннесси.Росток прижился и разросся.Спустя несколько лет возле правого портика для симметрии высадили еще одну магнолию."Магнолия Джексона" изображена на многочисленных исторических фото лидеров американского государства. Президент Джон Кеннеди и вице-президент Линдон Джонсон на фоне магнолии, 1961 год. Фото: ЕРА В период с 1928-го по 1998 год дерево было изображено на купюре в $20.Меланья Трамп поручила сохранить для истории фрагменты магнолии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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