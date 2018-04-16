По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва в сирийском Алеппо.

Взрыв прогремел в иранском тренировочном лагере на юге Алеппо. На место происшествия прибывают машины скорой помощи и спасательные расчеты. В районе взрыва в небе были замечены самолеты, однако их принадлежность неизвестна,передает со ссылкой на .

Информация о причинах взрыва, а также официальное подтверждение случившегося пока не поступали.

В сети появились первые фото и видео ударов по Сирии, нанесла коалиция с участием Франции и Великобритании во главе с .

Удары начались в ночь на 14 апреля, в это время американский президент Дональд Трамп делал официальное обращение о принятом решении относительно действий в Сирии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира