В Екатеринбурге, журналист Максим Бородин выпал из окна. От травм он скончался.

Событие произошло 13 апреля. Бородин выпал из окна 5-го этажа. В коме его госпитализировали. Журналист скончался в больнице, передает со ссылкой на .

"Чтобы понять, что произошло, нужно получить доступ в квартиру, мы занимаемся этим. Если появится хотя бы какой-то намек на криминал, мы всех сообщим", - пишет главный редактор РИА "Новый день", в котором работал Бородин, Полина Румянцева. Она говорит, что причин для самоубийства у Бородина не было.

Бородин сообщил о гибели в Сирии бойцов ППК "Вагнера" ​​из Асбеста после авиаудара международной коалиции 7 февраля.

В Луганске и Сирии установили памятники русским наемникам из "армии Вагнера" ​​- частной военной структуры, действовавшей на территории Донбасса и в Сирии со стороны . Постаменты завуалированные под памятники русским добровольцам.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира