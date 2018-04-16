В поединке 33 тура Серии А произошло принципиальное противостояние так называемое “римское дерби” между футболистами “Лацио” и “Ромы”, передает корреспондент.

Первый тайм прошел при значительного количества борьбы и нарушений правил (12:6 за фолами). Единственный голевой момент создал Бруно Перес. Представитель “волков” из-за пределов штрафной пробил в штангу ворот Стракоша.

Старт следующей половины прошел у уголовной зоны “Ромы”, но дивидендов из этого футболистам “бьянкочелести” получить не удалось. Самое интересное во встрече произошло в заключительную 10-минутку, когда за вторую желтую карту в меньшинстве своих партнеров по “Лацио” оставил защитник Штефан Раду.

Однако, Адам Марушич был близок чтобы забить гол на 85 минуте. Лейва грудью сбросил мяч в штрафную на футболиста “орлов”, то корпусом оттеснил оппонента, но у него “круглого” выбили на угловой. Причем игрок “Ромы” едва не срезал игровой снаряд в собственные ворота. На 91 минуте Эдин Джеко имел три голевых момента, но мяч так и не попал в сетку ворот. Однажды на пути игрового снаряда стала перекладина.

Таким образом, команды закончили игру с нулями на табло, набрали по 61 пункт и делят 3 и 4 места опережая “Интер” на один пункт.

Среди других противостояний тура отметим потерю очков “Наполи” в матче с “Миланом” 0:0 и выигрыш “Ювентуса” над “Сампдорией” 3: 0.

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