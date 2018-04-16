Украина может ввести санкции против российских олигархов из окружения президента Владимира Путина и связанных с ними компаний на предстоящей неделе.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины . Введение таких санкций может произойти в ходе очередного заседания,передает со ссылкой на .

"На следующей неделе состоится , где будут продолжены санкции, которые существуют сегодня, против , и продублированы санкции, которые приняли и другие европейские, страны", - сказал в ходе выступления на форуме по безопасности в , передает facenews. ua.

6 апреля обнародовали список российских бизнесменов, официальных лиц и компаний, в отношении которых вводятся санкции за вмешательство в президентские выборы в , агрессию против Украины и отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

В новый расширенный список попали десятки топ-чиновников и бизнесменов, в частности, экс-президент компании "Русал" , глава "Газпрома" , председатель совета директоров бизнес-группы "Ренова" . В списке также значатся министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава "Газпромбанка" Андрей Акимов, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава российского нацгвардии (Росгвардии) Виктор Золотов, председатель правления одного из крупнейших в России банков ВТБ Андрей Костин.

10 апреля пообещал, что Украина поддержит и введет санкции в отношении приближенных к президенту России Владимиру Путину олигархов, в том числе одного из фигурантов американского списка - российского миллиардера Олега Дерипаски. Последний контролирует ряд активов в Украине, в частности - Николаевский глиноземный завод, который был приватизирован при президентстве Леонида Кучмы.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны считает, что Запад не поможет Украине в случае полномасштабного наступления России.

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