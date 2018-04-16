В поединке 33-го тура чемпионата Франции по футболу (Лига 1) “ПСЖ” — “Монако” досрочно определился чемпион нынешнего сезона, передает корреспондент.

Джованни Ло Селсо закончил голом атаку парижан в дебюте встречи. Кавани и Дани Алвес обыгрались и ворвались через центр штрафной, где бразилец ассистировал Ло Селсо. Через три минуты “ПСЖ” удвоил преимущество благодаря удару головой Кавани.

Голевую феерию команды Эмери продлил Анхель Ди Мария. Аргентинец забросил мяч за шиворот Субашич после передачи через себя Кавани — 3:0.

Четвертый мяч побывал в воротах “монегасков” благодаря верховом навеса Пасторе на Ло Селсо. Аргентинский полузащитник оформил дубль. Рони Лопес сумел размочить счет до перерыва, но после отдыха “ПСЖ” продолжил погром “монегасков” — Ди Мария оформил дубль, забил Дракслер, а также мяч в собственную сетку срезал Фалькао.

В результате 7:1 благодаря чему парижане набрали 87 очков, оторвались от “Монако” на 17 пунктов и сделали разницу между командами недостижимой.

Заметим, что в “Монако” прервалась 17-матчевая беспроигрышная серия.

Добавим также, “ПСЖ” стал семикратным чемпионом Франции, больше титулов выигрывали только “Сент-Этьен” — 10, “Марсель” — 9, “Монако” и “Нант” — по 8.

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