75-летний швейцарский пенсионер оказался в местной вьяpнизци и после того заявил, что она как бы роскошный курорт.

"Я пошел на пенсию и у меня было время сесть в камеру". Мужчина задолжал 700 швейцарских франков - около 590 евро. Он был выбор - заплатить штраф или отправиться за ґратию Выбрал последнее. - нарушение правил дорожного движения, передает со ссылкой на .

Мужчину посадили в тюрьму в местном кантоне Фраунфельд. Никто из родственников не был против, говорит он. Отсидел по одному дню за каждые 100 франков.

"Мне правде очень понравилась эта недел. Не надо было готовить, беспокоиться о чем-то. Пребывание в тюрьме - как отпуск в гостиничном номере.Прекрасное обслуживание, хорошее питание и кровать как дома. В отдельной камере был телевизор. Если я не смотрел его , то читал газету или разгадывал судоку ", - вспонимает пенсионер.

В любое время разрешалось курить. Охранники были дружелюбными, говорит.

Он не жалеет о своем пребывании за решеткой. "Я бы снова пошел туда в любое время", - говорит.

Во время пребывания в тюрьме он обдумал систему уголовнго наказания в Швейцарии.

"Я считаю, что такое отношение к преступникамв абсолютно безосновательно. Необходимо установить разные стандарты. Убийцам одевать оковы на ноги. А мелких правонарушителей обязать выполнять какую-то мелкую социально важную работу. Например, сбор мусора ", - говорит пенсионер.

Во время утренней прогулки он встретился с двумя другими заключенными, включая вора, человека, который превысил скорость, и контрабандиста наркотиков

"Я понимаю, что в Фрауэнфельде нет серьезных преступников. Тем не менее, надо задуматься, может ли пребывания в тюрьме действительно считаться наказанием сегодня. В конце концов, каждый день их содержание обходится государству очень дорого", - заключает пенсионер.

Макеевский колонию в ДНР считают одной из самых страшных тюрем. Там могут пытать и убивать за то, что не согласился отдать боевикам свой бизнес."Суды, следствия - все это происходит где-то в другой реальности. Адвокатов нет, точнее, они есть, но так, для отвода глаз. Заключенные просят перевести их на зоны в Украине. В камерах и СИЗО полно политических, хотя на самом деле - они владельцы бизнеса, которые не согласны на его "отжимания", - рассказывает житель Макеевки Олег.

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