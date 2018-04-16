|Официальный курс гривны установлен на уровне 26,12 грн/доллар
|16.04.2018 05:09
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На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,12 грн/долл., Передает со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 16 апреля установлены на таком уровне:
26,124909 грн за доллар;
32,178050 грн за евро;
0,425270 грн за российский рубль;
37,243114 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 15 апреля, курс всех валют - вырос.
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