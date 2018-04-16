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Алина Палий и Лилия Галушко стали гостями благотворительной экскурсии для детей на Банановую ферму
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16.04.2018 05:18
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Алина Палий и Лилия Галушко стали гостями благотворительной
экскурсии для детей на Банановую ферму 13 апреля 2018 года
социально незащищенные дети Вышгородского района Киевской области
(с. Новые Петровцы, с. Старые Петровцы, с. Лютеж и г. Вышгород)
посетили Банановую ферму «В поисках цитруса» в рамках
благотворительной акции, организованной общественной организацией
«ЭД-Юнити».Вместе с детьми ферму посетили артисты компании GUGA
Entertainment Industry: певица и композитор, ведущая светских
мероприятий – Алина Палий и певица, телеведущая, обладательница
титула "Miss Model of the World 2017" – Лилия Галушко.В этот день с
самого утра детей ожидал сюрприз. Звездные гости присоединились к
акции, прибыв прямо в школу, и сразу же начали лично знакомиться с
детьми. Кто-то из детей сразу узнал немало известную звезду шоу
«Супермодель по-украински», а также ведущую программы «Светские
хроники» Лилию Галушко. Девочки сразу захотели сфотографироваться с
моделью, а также узнать секреты, как стать успешной моделью и
выиграть мировой титул.По прибытии на банановую ферму дети сразу же
изумились увиденным. Экскурсия по теплицам включала различные
климатические зоны: тропики и субтропики, где растут экзотические
для Украины фрукты: ананасы, папайя, бананы, кофейные и томатные
кусты. Всего здесь высажено более 50 сортов тропических фруктов.
Дети узнали технологии выращивания экзотических фруктов на
украинской земле, а также секреты, с помощью которых все растения
приспособлены к украинскому климату и растут в обычных помещениях
без особых условий ухода.Экскурсия была очень занимательной, дети
активно задавали вопросы экскурсоводам и делились друг с другом
впечатлениями. Особенно детей впечатлил маленький вид банана,
который называется «Супер Карлик». Высота растения – только 80
сантиметров, а в природе он вырастает до 3,5 м. Также детям было
интересно узнать, что родной город Киев обладает собственным сортом
лимона – «Киевский лимон», который выведен и выращен здесь.Звездные
гости были впечатлены увиденным не меньше детей. Певица и
композитор Алина Палий вела активную дискуссию с детьми и весело
вспоминала уроки биологии. Многие из детей часто слышали песни
Алины на популярных радиостанциях, следовательно им было интересно
узнать о творческих планах певицы, в частности, они обсудили
приближающийся гастрольный тур по Украине и новые песни, которые
Алина готовит для украиноязычного альбома. После экскурсии Алина
раздала детям открытки с автографами и пожеланиями.Общественная
организация «ЭД-Юнити» благодарит спонсоров и партнеров акции за
помощь в проведении экскурсии.Отдельная благодарность гостям акции
– Алине Палий и Лилии Галушко, а также компании GUGA Entertainment
Industry за неравнодушие к украинским детям, лишенным родительской
любви и внимания. Каждый из нас может сделать этих детей
счастливее, считает Лилия Галушко: «Я считаю, что к
благотворительности может приобщиться каждый, потому что она не
всегда основывается на финансовой помощи. Иногда довольно подарить
добрые и позитивные эмоции тем, кто в этом нуждается. Как в данном
случае. Поэтому я с удовольствием присоединилась к этой
акции».Певица Алина Палий считает, что Украине нужны такие
благотворительные акции, позволяющие детям изучать историю и
культуру в нешкольном формате, тем самым развивать в них любовь и
уважение к своей родной стране: «Я очень рада, что у нас в стране
проводятся такие акции. Я считаю, что каждый ребенок должен знать
историю и культуру своей страны, ценить свои корни и народность,
так он сможет творить великие дела и строить крепкое и успешное
собственное будущее и будущее своей страны».
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