Алина Палий и Лилия Галушко стали гостями благотворительной экскурсии для детей на Банановую ферму 13 апреля 2018 года социально незащищенные дети Вышгородского района Киевской области (с. Новые Петровцы, с. Старые Петровцы, с. Лютеж и г. Вышгород) посетили Банановую ферму «В поисках цитруса» в рамках благотворительной акции, организованной общественной организацией «ЭД-Юнити».Вместе с детьми ферму посетили артисты компании GUGA Entertainment Industry: певица и композитор, ведущая светских мероприятий – Алина Палий и певица, телеведущая, обладательница титула "Miss Model of the World 2017" – Лилия Галушко.В этот день с самого утра детей ожидал сюрприз. Звездные гости присоединились к акции, прибыв прямо в школу, и сразу же начали лично знакомиться с детьми. Кто-то из детей сразу узнал немало известную звезду шоу «Супермодель по-украински», а также ведущую программы «Светские хроники» Лилию Галушко. Девочки сразу захотели сфотографироваться с моделью, а также узнать секреты, как стать успешной моделью и выиграть мировой титул.По прибытии на банановую ферму дети сразу же изумились увиденным. Экскурсия по теплицам включала различные климатические зоны: тропики и субтропики, где растут экзотические для Украины фрукты: ананасы, папайя, бананы, кофейные и томатные кусты. Всего здесь высажено более 50 сортов тропических фруктов. Дети узнали технологии выращивания экзотических фруктов на украинской земле, а также секреты, с помощью которых все растения приспособлены к украинскому климату и растут в обычных помещениях без особых условий ухода.Экскурсия была очень занимательной, дети активно задавали вопросы экскурсоводам и делились друг с другом впечатлениями. Особенно детей впечатлил маленький вид банана, который называется «Супер Карлик». Высота растения – только 80 сантиметров, а в природе он вырастает до 3,5 м. Также детям было интересно узнать, что родной город Киев обладает собственным сортом лимона – «Киевский лимон», который выведен и выращен здесь.Звездные гости были впечатлены увиденным не меньше детей. Певица и композитор Алина Палий вела активную дискуссию с детьми и весело вспоминала уроки биологии. Многие из детей часто слышали песни Алины на популярных радиостанциях, следовательно им было интересно узнать о творческих планах певицы, в частности, они обсудили приближающийся гастрольный тур по Украине и новые песни, которые Алина готовит для украиноязычного альбома. После экскурсии Алина раздала детям открытки с автографами и пожеланиями.Общественная организация «ЭД-Юнити» благодарит спонсоров и партнеров акции за помощь в проведении экскурсии.Отдельная благодарность гостям акции – Алине Палий и Лилии Галушко, а также компании GUGA Entertainment Industry за неравнодушие к украинским детям, лишенным родительской любви и внимания. Каждый из нас может сделать этих детей счастливее, считает Лилия Галушко: «Я считаю, что к благотворительности может приобщиться каждый, потому что она не всегда основывается на финансовой помощи. Иногда довольно подарить добрые и позитивные эмоции тем, кто в этом нуждается. Как в данном случае. Поэтому я с удовольствием присоединилась к этой акции».Певица Алина Палий считает, что Украине нужны такие благотворительные акции, позволяющие детям изучать историю и культуру в нешкольном формате, тем самым развивать в них любовь и уважение к своей родной стране: «Я очень рада, что у нас в стране проводятся такие акции. Я считаю, что каждый ребенок должен знать историю и культуру своей страны, ценить свои корни и народность, так он сможет творить великие дела и строить крепкое и успешное собственное будущее и будущее своей страны». Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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