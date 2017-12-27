Советский и украинский футболист, обладатель "Золотого мяча" 1986 года, прежний форвард киевского "Динамо" Игорь Беланов записал песню "Катя Катерина". Запись опубликовал на YouTube аранжировщик Виктор Дудко. "Игорь Беланов поздравляет всех болельщиц с наступающим 2018 Новым Годом и Рождеством Христовым!" – говорится в подписи к видео. | Беланов поздравил болельщиц с наступающими праздниками песней Скриншот: Виктор Дудко / YouTube Беланов выступал за одесские команды "Черноморец" и СКА, за киевское "Динамо", за "Боруссию" и "Айнтрахт" в Германии, за мариупольский "Металлург". В составе "Динамо" стал чемпионом СССР 1985 и 1986 годов, обладателем Кубка СССР 1985, 1987 и 1990 годов.Провел 33 матча за сборную СССР, забил восемь голов. Сыграл два матча за олимпийскую сборную СССР. Участник чемпионата мира 1986 года, вице-чемпион Европы 1988 года.Признан лучшим футболистом Европы в 1986 году.В 2003 - 2004 годах был владельцем и президентом швейцарского клуба "Виль".видео Видео: Виктор Дудко / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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