Обладатель золотого мяча, форвард "Динамо" Беланов записал песню о болельщицах. Видео
27.12.2017 01:27
Советский и украинский футболист, обладатель "Золотого мяча" 1986
года, прежний форвард киевского "Динамо" Игорь Беланов записал
песню "Катя Катерина". Запись опубликовал на YouTube аранжировщик
Виктор Дудко. "Игорь Беланов поздравляет всех болельщиц с
наступающим 2018 Новым Годом и Рождеством Христовым!" – говорится в
подписи к видео. | Беланов поздравил болельщиц с
наступающими праздниками песней Скриншот: Виктор Дудко / YouTube
Беланов выступал за одесские команды "Черноморец" и СКА, за
киевское "Динамо", за "Боруссию" и "Айнтрахт" в Германии, за
мариупольский "Металлург". В составе "Динамо" стал чемпионом СССР
1985 и 1986 годов, обладателем Кубка СССР 1985, 1987 и 1990
годов.Провел 33 матча за сборную СССР, забил восемь голов. Сыграл
два матча за олимпийскую сборную СССР. Участник чемпионата мира
1986 года, вице-чемпион Европы 1988 года.Признан лучшим футболистом
Европы в 1986 году.В 2003 - 2004 годах был владельцем и президентом
швейцарского клуба "Виль".видео Видео: Виктор Дудко / YouTube