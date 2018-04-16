Формат ракетный удар по Сирии является оптимальным для Украины, поскольку Владимиру Путину дали сохранить лицо в Сирии.

"Что же касается Украины, то несмотря на всеобщее желание стать свидетелями очередного унижения России и ее хваленной военной мощи, данный вариант для нас является вполне приемлемым. Если не сказать больше", - написал политолог-международник Максим Яли,передает со ссылкой на .

Результаты ракетный удар по Сирии не столь опасны, как могло показаться сначала.

"Ведь если бы в результате ракетного удара был нанесен существенный удар боеспособности правительственных войск Асада, не говоря уже о возможных жертвах между российских военных советников, то Кремль наверняка "ответил" бы обострением ситуации на Донбассе. А это уже жертвы десятков наших граждан по обе стороны конфликта и действительно крест на ближайших перспективах переговорах о миротворцах на Донбассе", - написал он.

"По факту и Путину дали сохранить лицо (по крайней мере для внутренней аудитории), предупредив и согласовав через Францию объекты удара, и Трампа внутренняя оппозиция не будет обвинять, что он предупредил Путина заранее об ударе, как это было год назад", - пишет Максим Яли.

"Что же касается дальнейших действий сторон и возможных новых ударов, то Дональд Трамп уже отписался в своем твиттере, что "Миссия завершена". Москва отвечать уже точно не будет. Так что, учитывая накал страстей и уровень ставок, пятница 13-е роковой для только мира не стала. И это хорошая для всех новость", - добавил знаток.

СМИ опубликовали фотографии результатов ракетных обстрелов объектов химической промышленности в Сирии.

Ракеты коалиции попали в 3 запланированы цели.

В Центр исследований и разработок в Барзас за пределами Дамаска выпустили 76 ракет.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира