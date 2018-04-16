«При Украине как-то неправильно вокзалы в Крыму использовали. Поезда, туристы. Не скрепно это», — с сарказмом написал блогер с ником RoksolanaToday&Крым.

В комментариях блогеры обратили внимание, что «победную акцию» в Крыму совершали на американских машинах. В частности, такие автомобили США передавали СССР во время войны по ленд-лизу (техника сдавалась в аренду Соединенными Штатами Советскому Союзу).

«Трамп мог бы освободить Крым за два твита», — добавляют в комментариях.

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