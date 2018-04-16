Американский журнал Time поместил на обложку нового номера президента США Дональда Трампа в овальном кабинете Белого дома, которого сдуваем ветром и заливает водой.

Изображение сопроводили надписью "Штормит" ("Stormy"). Журнал использовал игру слов, поскольку порноактриса Стеффани Клиффорд, которая заявила об интимной связи с Трампом, известна под псевдонимом Сторми Дэниелс.

Журнал отмечает, что личная жизнь главы Белого дома может поставить его президентство под угрозу.

Издание пишет, что если адвокату Трампа Майклу Коэну, офис которого обыскало Федеральное бюро расследований США, предъявят обвинение, ему могут предложить пойти на сделку со следствием и "сдать" президента.

Time подчеркивает, что главе Белого дома сейчас следовало бы "залечь на дно", но он на каждом шагу предпринимает шаги, которые усугубляют ситуацию.

Президент США Дональд Трамп настаивает на выводе американских войск из Сирии сразу после того, как боевая операция против террористической группировки "Исламское государство" будет завершена. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в распространенном в воскресенье заявлении.

"Миссия США не изменилась - президент очень четко заявил, что хочет, чтобы американские войска вернулись домой как можно скорее". - цитирует ее слова агентство Рейтер.

"Мы твердо намерены полностью сокрушить ИГ и создать условия, которые не позволят им (боевиками группировки - прим. ред.) вернуться.

Кроме того, мы ожидаем, что наши региональные союзники и партнеры возьмут на себя дополнительные военные и финансовые обязательства для обеспечения безопасности в регионе", - добавила Сандерс.

При этом президент Дональд Трамп, отвечая на критику со стороны ряда законодателей, заявил, что отдал приказ нанести удары по Сирии, действуя в рамках своих полномочий.

"Я действовал в соответствии с моими конституционными полномочиями по реализации внешней политики, а также как главнокомандующий вооруженными силами страны и глава государства в интересах обеспечения национальной безопасности и внешней политики США для того, чтобы добиться стабильности в регионе, не допустить использования и распространения химического оружия и избежать ухудшения нынешней гуманитарной ситуации в регионе", - утверждал он в письме руководителям Палаты представителей и Сената Конгресса, распространенном Белым домом.

Большая группа законодателей после того, как США вместе с Великобританией и Францией нанесли ракетный удар по объектам в Сирии, открыто выразила недовольство тем, что Трамп принял такое решение, не получив предварительного одобрения Конгресса.

"Эти удары не были одобрены Конгрессом, что недопустимо", - подчеркнул, в частности, сенатор-республиканец Томас Мэсси.

По словам конгрессмена-демократа Сита Мултона, Трамп, "отдавший приказ о военных действиях, должен был сначала получить дозволение от Конгресса".

"Если, конечно, для него Конституция что-то значит", - заметил он в своем Twitter.

Явно стремясь снизить накал критики, Трамп все же направил в Конгресс формальное уведомление об ударе по Сирии - спустя два дня после того, как это произошло.

"Я распорядился провести эту военную акцию в ответ на продолжающееся использование сирийским правительством химоружия, в том числе ужасающую атаку 7 апреля в городе Дума, приведшую к гибели многих мирных жителей.

Цель этой военной акции заключалась в том, чтобы лишить сирийский военных возможности в дальнейшем проводить химические атаки, а также дать понять сирийскому правительству, что ему лучше не использовать или распространять химоружие", - утверждал президент.

По его словам, США "предпримут дополнительные действия, если потребуется и будет целесообразно, для обеспечения национальных интересов".

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