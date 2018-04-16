Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что для участия в операции на территории Сирии ему не нужно было проводить консультации с парламентом страны. Об этом политик рассказал в интервью BFMTV, информирует .

“По конституции я верховный главнокомандующий и несу ответственность, возложенную на меня в этом качестве”, — сказал Макрон.

Французский руководитель добавил, что принимает решение вместе с руководителем Главного штаба.

“Мы не станем менять конституцию, только потому, что она вам не нравится. Во время президентских выборов были те, кто хотел внести изменения в Конституцию, но они не выиграли”, — подчеркнул Макрон.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон во время общения с журналистами на канале BFMTV заявил о отсутствие жертв при ракетного удара США, Великобритании и Франции по объектам в Сирии.

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