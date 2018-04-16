Возле Национальной детской специализированной больницы Охматдет обнаружили самодельное взрывное устройство.

Взрывное устройство находилось на улице Черновола, напротив больницы. Подозрительный пакет с проводами увидел прохожий и вызвал полицию, - передает со ссылкой на .

Часовой механизм был подключен к петарде, которая должна задействовать зажигательную вещество. По предварительной информации, механизм сработал, но смесь не взорвалась.

Около 18:00 часов на место прибыла пиротехническая служба и обезвредила устройство.

В этом месяце CБУ задержала российских диверсантов причастных к взрывам во Львове.

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