|Неизвестные пытались взорвать больницу "Охматдет"
|16.04.2018 05:40
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Возле Национальной детской специализированной больницы Охматдет обнаружили самодельное взрывное устройство.
Взрывное устройство находилось на улице Черновола, напротив больницы. Подозрительный пакет с проводами увидел прохожий и вызвал полицию, - передает со ссылкой на .
Часовой механизм был подключен к петарде, которая должна задействовать зажигательную вещество. По предварительной информации, механизм сработал, но смесь не взорвалась.
Около 18:00 часов на место прибыла пиротехническая служба и обезвредила устройство.
В этом месяце CБУ задержала российских диверсантов причастных к взрывам во Львове.
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