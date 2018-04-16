Атошник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе драки бросил гранату в парке Киото возле метро "Лесная" в Киеве, написал Владислав Антонов на своей странице в Facebook.

По его словам, в драке участвовали пять человек.

"Пьяный атошник кинул людям под ноги гранату.

Автопатруль Майдан вместе с Police 911 задержал нападавшего. Один из участников драки серьезно пострадал.

Госпитализирован в БСМП (больница скорой помощи — Ред.), Множественные осколочные ранения нижней части тела. Пострадал и атошник: в ходе задержания пару раз упал лицом в асфальт", — говорится в сообщении.



Инцидент произошел между станцией метро Лесная и Броварским проспектом около 00:30.

По словам патрульных, двое мужчин выпивали на лавке в парке. Между ними возник конфликт и один бросил в другого гранату.

В результате мужчина получил осколочные раны головы и ног. Также пострадал прохожий. Обоих госпитализировали. Вскоре полиция задержала бросившего гранату.

Следственно-оперативная группа выясняет детали.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира