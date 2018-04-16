|Пьяный атошник бросил гранату в людей в Киеве
|16.04.2018 06:00
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Атошник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе драки бросил гранату в парке Киото возле метро "Лесная" в Киеве, написал Владислав Антонов на своей странице в Facebook.
По его словам, в драке участвовали пять человек.
"Пьяный атошник кинул людям под ноги гранату.
Автопатруль Майдан вместе с Police 911 задержал нападавшего. Один из участников драки серьезно пострадал.
Госпитализирован в БСМП (больница скорой помощи — Ред.),
Множественные осколочные ранения нижней части тела. Пострадал и
атошник: в ходе задержания пару раз упал лицом в асфальт", —
говорится в сообщении.
Инцидент произошел между станцией метро Лесная и Броварским проспектом около 00:30.
По словам патрульных, двое мужчин выпивали на лавке в парке. Между ними возник конфликт и один бросил в другого гранату.
В результате мужчина получил осколочные раны головы и ног. Также пострадал прохожий. Обоих госпитализировали. Вскоре полиция задержала бросившего гранату.
Следственно-оперативная группа выясняет детали.