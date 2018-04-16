В Киеве двое сотрудников СБУ практически одновременно совершили самоубийство. Об этом сообщил журналист Станислав Речинский на своей странице в Facebook.

"В 22:46 от дежурного по ЧП Киево-Святошинского р-на Киевской области получено сообщение о поступлении информации о самоубийстве г-на Вовчка Олега (полковник, последняя должность в СБУ – замначальник киевского главка, уволился в прошлом году) 08.04.78 г.р. путем выстрела из нарезного оружия – пистолета "Зауэр" N U825621. Инцидент произошел в Киево-Святошинском районе, в селе Михайловская Рубежовка", – сообщил сын гражданской жены.

"14:15 на "102" поступил звонок от жены сотрудника Департамента защиты национальной государственности СБУ Ткаченко Сергея Николаевича (1985 г.р.), поступило сообщение, что ее муж выстрелил себе в голову из пистолета Макарова. На месте происшествия работает реанимационная бригада и находятся работники полиции", – проинформировали дежурного СБУ.

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