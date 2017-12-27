В Сети появились новые снимки еще непредставленного флагманского смартфона Samsung Galaxy S9 и S9 Plus. Фото демонстрируют гаджет в его окончательной версии дизайна, а презентация смартфона должна состояться в феврале будущего года, пишет со ссылкой на

Во всем остальном внешность устройств будет идентичной с предшественниками. Ожидается, что топовая модель все же получит двойную камеру. При этом второй ее модуль будет использоваться для двукратного оптического увеличения изображения.

По части характеристик известно, что смартфоны получат дисплеи с диагональю 5,8 и 6,2 дюйма и разрешением QHD. В основу устройств лягут процессоры Snapdragon 845 и Exynos 9810. Емкость оперативной памяти составит от 4 до 6 ГБ, а встроенной - от 64 до 128 ГБ.

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