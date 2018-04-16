Оккупанты продолжают игнорировать режим полного прекращения огня, используя в том числе тяжелое вооружение.

Сведения Пресс-центр штаба АТО за сутки 15 апреля 2018 года, информирует svodka.net.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили игнорировать режим полного прекращения огня. Агрессор совершил 59 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

В частности, на Донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов враг открывал огонь по защитникам Павлополя, Лебединского и Новотроицкого, а из минометов калибра 82 мм обстреляны защитники Песков и Павлополя. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по нашим укреплениям в районе Авдеевки, Каменки, Шахты «Бутовка», Верхнеторецкого, Пищевика, Широкино и Гнутово. Кроме того, вооружения БМП враг применил по украинским опорным пунктам близко Песков и Талаковки, крупнокалиберные пулеметы — под Опытным, стрелковое оружие — в районе Славного, Березового и Лебединского, а неподалеку Новотроицкого — велся снайперский огонь.

На Луганском направлении агрессор применил запрещенные 120-мм минометы по защитникам Луганского, Троицкого и Светлодарска. Кроме того, близко Луганского и Светлодарска боевики вели огонь из 82-мм минометов, неподалеку Новолуганского и Новгородского — из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а из вооружения БМП — близко Луганского и Троицкого.

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В результате вражеского огня один украинский защитник получил ранение. Еще один наш воин — получил боевое травмирование. Пострадавшие военнослужащие доставлены в лечебные учреждения, им оказана необходимая медицинская помощь.

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