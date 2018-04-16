|США решили вывести свои войска из Сирии
|16.04.2018 06:15
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Спикер Белого дома Сара Сандерс сделала заявление, в котором подтвердила намерение президента Дональда Трампа вывести американские войска и сократить участие страны в спецоперации в Сирии.
Об этом сообщает CNN.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрона сказал, что убедил Трампа не спешить с выводом американских военных из Сирии.
Сандерс добавила, что США продолжают принимать меры для разгрома Исламского государства и создания условий для предупреждения возвращения террористов. В то же время в Белом доме хотят, чтобы союзники взяли на себя большую ответственность как в финансовом, так и военном планах.
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