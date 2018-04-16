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Отчет Кабмина запланирован на следующей неделе
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16.04.2018 06:18
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Отчет Кабмина запланирован на следующей неделе По теме:
На следующей неделе в Верховной Раде запланирован отчет
правительства. Об этом сообщил народный депутат Украины от
Блока Петра Порошенко Игорь Кононенко, передает
пресс-служба партии. "Насколько мне известно –
планируется на следующей неделе отчет правительства. Видимо, у
депутатов будут какие-то вопросы. имеет право принимать те или иные
решения. Но сначала нужно дождаться отчета", –
пишет со ссылкой на . Кононенко депутат отметил, что
в правительстве сих пор нет министра здравоохранения. "Наша
часть считает, что в правительстве должен быть министр
здравоохранения, а не и.о. министра! Прошло почти шесть месяцев,
как мы проголосовали в парламенте за медицинскую реформу, которая
поэтапно реализуется. Поэтому в это важнейшее для Украины время,
правительство должно быть с министром здравоохранения. должен
внести в парламент кандидатуру, а депутаты определяться", – отметил
он. Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман
заявил, что .
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