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Киевским любителям высоток удалось покорить арку Дружбы народов (фото)
16.04.2018 06:23
Киевским любителям высоток удалось покорить арку Дружбы народов (фото) В воскресенье рано утром в Киеве руферы-блогеры поднялись на арку Дружбы народов.

Они залезли на высоту 35 метров, чтобы встретить рассвет. Участники рассказали, что идея подняться на эту достопримечательность столицы Украины появилась неожиданно. Подготовка к подъему заняла несколько месяцев.

Подъем молодых людей на арку Дружбы народов начался в четыре часа утра, но о способе подъема руферы так и не рассказали.

Подъем длился два часа. К шести часам утра группа из двадцати молодых людей была на вершине достопримечательности.

Осуществлять подобные действия без специальной подготовки опасно, а также незаконно. Перед тем, как пойти на такой шаг руферы тщательно подготовились.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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