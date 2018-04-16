Они залезли на высоту 35 метров, чтобы встретить рассвет. Участники рассказали, что идея подняться на эту достопримечательность столицы Украины появилась неожиданно. Подготовка к подъему заняла несколько месяцев.

Подъем молодых людей на арку Дружбы народов начался в четыре часа утра, но о способе подъема руферы так и не рассказали.

Подъем длился два часа. К шести часам утра группа из двадцати молодых людей была на вершине достопримечательности.

Осуществлять подобные действия без специальной подготовки опасно, а также незаконно. Перед тем, как пойти на такой шаг руферы тщательно подготовились.

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