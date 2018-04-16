|Киевским любителям высоток удалось покорить арку Дружбы народов (фото)
|16.04.2018 06:23
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Они залезли на высоту 35 метров, чтобы встретить рассвет. Участники рассказали, что идея подняться на эту достопримечательность столицы Украины появилась неожиданно. Подготовка к подъему заняла несколько месяцев.
Подъем молодых людей на арку Дружбы народов начался в четыре часа утра, но о способе подъема руферы так и не рассказали.
Подъем длился два часа. К шести часам утра группа из двадцати молодых людей была на вершине достопримечательности.
Осуществлять подобные действия без специальной подготовки опасно, а также незаконно. Перед тем, как пойти на такой шаг руферы тщательно подготовились.
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