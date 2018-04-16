Андрей Головачев

Д. Трамп: стратегии нет, одна тактика

Ракетный удар по Сирии - неубедительный по эффекту, носящий явно только демонстрационные цели , а также цель отвлечения Трампом внимание общественности от расследования своего " российского досье" - еще раз убедительно показал , что США и Запад в целом не имеют никакой внятной стратегии в Сирии и вообще на Ближнем Востоке

С приходом Трампа ситуация для США в регионе стала быстро ухудшаться. Неспособный мыслить масштабно и стратегично, как требуется в геополитике, Трамп превратил внешнюю политику США в какой то фарс и клоунаду, развлекая мир своими потешными твиттер-сообщениями.

И он достиг своей цели: ни одна фондовая площадка,- ни в Европе, ни в США, ни в Ю-В Азии, - совершенно не среагировали на "угрозы" Трампа, которые он щедро раздавал после " химической атаки" в Сирии.

А при прежним президентах направление авианосных соединений в Ближневосточную зону немедленно приводило к росту цены на нефть и падению акций.

Ничего подобного на этот раз не произошло. Не произошло даже после ракетного удара!

Мир понял: в Белом Доме сидит шут, стареющий плейбой, бумажный тигр, не способный взяться за дозволение проблемы Сирии и психологически явно боящийся взять серьезную ответственность на себя.

Ракетные удары в Сирии - это не стратегия.

Они не способны изменить баланс сил и улучшить позиции США. Скорее даже наоборот.

Совершенно запутавшись в сложных хитросплетениях Ближнего Востока, Трамп не нашел ничего лучшего, как объявить о том , что он дал команду выводить американские войска с севера Сирии.

Все, кто поставил на США в сирийском конфликте, заплатят кровавую цену за свою наивность.

В первую очередь курды, которые с горя подадутся к Асаду.

Результатом ухода США из Сирии будет резкое усиление влияния Ирана в регионе и.... почти неизбежная война между ним и Саудовской Аравией. Америке через несколько лет, уже без Трампа, придется снова возвращаться на Ближний Восток, но уже в значительно более тяжелой для нее ситуации.

В регионе будут уже господствовать Иран, Турция и Россия. Восстановление своих позиций позиций будет уже стоить США огромной цены.

А может быть такая цена для США будет уже неподъемной.

Две характерные детали:

1. Неделю назад Турция подписала с Россией договор на строительство первой АЭС, что означает, что через несколько лет Турция объявит о наличии у нее атомной бомбы

2. Турция подписала договор с Россией на покупку четырех дивизионов С-400, которые не согласовываются с системами ПВО НАТО и противоречат военной политике Альянса.

Всем уже понятно, что Турция превращается в исламскую автократию, готовиться к выходу их блока НАТО, а также из всех европейских структур и сосредоточится на усилении своего влияния на Ближнем востоке. Довольно быстро из самого верного союзника США Турция превратиться в очередную " страну-изгой", как Иран и Россия.

Сможет ли США противостоять согласованным действиям Ирана, Турции и России на Ближнем Востоке?

Не уверен. А ведь еще Китай не сказал своего слова. Он его когда то скажет и оно будет не в пользу США.

Потеря своего влияния на Ближнем востоке будет означать для США начало стремительного заката.

Как следствие Европа быстро потеряет свое былое величие и превратиться в музей артефактов, наподобие современного Египта, а на лидирующие позиции в мире выйдут Индия и Китай.

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