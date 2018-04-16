«Пакет Абрамович«: Британия планирует расширить санкции против российского бизнеса и олигархов. Об этом и других новостях пишет в Фейсбуке известный блогер.

Доброе утро, друзья, информирует svodka.net.

Понедельник, новая неделя.

Эта неделя снова у нас будет полностью санкционная.

— Британия планирует расширить санкции против российского бизнеса и олигархов. Это будет не единовременный, а долгоиграющий пакет. Назовем его «Пакет Абрамович».

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— США сегодня должны объявить 17-й пакет против России за поддержку Асада.

— Украина на этой неделе должна присоединиться к 16-му пакету США (против российских олигархов). Также Украина намерена ввести санкции против компаний, строящих мост в Крым.

— А это уже последствия предыдущих санкций. Россия привыкает к иранской реальности:

Госкорпорация «Ростех» и Банк России перейдут на национальную Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), аналог службы SWIFT.

— На этой неделе наша Рада работает в сессионном зале.

— Также на этой неделе будет много Рашагейта. Конгрессмены должны защитить Мюллера.

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