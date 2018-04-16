|Санкционная неделя: Утренние новости от Олега Пономаря
|16.04.2018 06:25
|
«Пакет Абрамович«: Британия планирует расширить санкции против российского бизнеса и олигархов. Об этом и других новостях пишет в Фейсбуке известный блогер.
Доброе утро, друзья, информирует svodka.net.
Понедельник, новая неделя.
Эта неделя снова у нас будет полностью санкционная.
— Британия планирует расширить санкции против российского бизнеса и олигархов. Это будет не единовременный, а долгоиграющий пакет. Назовем его «Пакет Абрамович».
Читайте: Еще один суперсамолет: Британия приготовилась к удару по Сирии
— США сегодня должны объявить 17-й пакет против России за поддержку Асада.
— Украина на этой неделе должна присоединиться к 16-му пакету США (против российских олигархов). Также Украина намерена ввести санкции против компаний, строящих мост в Крым.
— А это уже последствия предыдущих санкций. Россия привыкает к иранской реальности:
Госкорпорация «Ростех» и Банк России перейдут на национальную Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), аналог службы SWIFT.
— На этой неделе наша Рада работает в сессионном зале.
— Также на этой неделе будет много Рашагейта. Конгрессмены должны защитить Мюллера.