" Сити" досрочно стал чемпионом Англии сезона 2017/2018! "Горожане" стали недосягаемыми для ближайшего преследователя за 5 туров до конца чемпионата.

Свой матч "голубые" выиграли вчера. Переиграли на выезде "" со счетом 3:1. Ближайшие преследователи - " Юнайтед" свой матч 34 тура проводили сегодня. Для того, чтобы "Сити" уже сегодня стал чемпионом "красные дьяволы" должны были проиграть на своем поле последней команде чемпионата "Вест Бромвич",передает со ссылкой на .

Казалось, что такой ход событий маловероятен. Однако подопечные Жозе Моуринью удивили всех. "МЮ" проиграл дома "Вест Брому" и подарил чемпионство команде Гвардиолы.

"Ман Сити" могли оформить чемпионство еще неделю назад. Однако тогда в драматичном матче уступили своим заклятым соперникам - "МанЮ".

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