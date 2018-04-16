Турецкая авиакомпания Turkish Airlines продала свой самый дорогой билет. Однако билет в обратном направлении на этот же рейс стоит в 8 раз дешевле. Покупателем стал гражданин Ирана, а билет предоставлял место в салоне бизнес-класса Boeing 777.

Рейс осуществлялся из Стамбула в Лос-Анджелес. Стоимость билета составила 8100 долларов. Самый дешевый билет на этот рейс стоит 999 долларов.

Напомним, что в Украине европейские лоукостеры борются за клиентов. Wizz Air и Ryanair проводят акции и устраивают распродажи. Не отстает от них и Qatar Airways. Авиакомпания объявила о проведении акции, в которой могут принять участие все владельцы банковских карт Visa. Предлагается забронировать и приобрести билет с помощью этой банковской карты и получить 35%-ю скидку. Билеты можно будет бронировать и покупать с 13 по 15 апреля на рейсы, которые будут осуществляться с 13 апреля по 10 декабря этого года. Также в авиакомпании заявляют, что акция будет распространяться на билеты в бизнес-класс и в эконом-класс при условии приобретения двух и более билетов и одного и более билетов соответственно.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира