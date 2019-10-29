Министр иностранных дел Вадим Пристайко во вторник, 29 октября, объявил о начале отвода войск в Золотом Луганской области.

Об этом он сообщил на инвестиционном форуме в Мариуполе.

«Разведение в Золотом происходит прямо сейчас, мы стартуем с сегодняшнего дня. Мы задержались, потому что это не просто отведение, а оно должно было быть подготовлено и проконтролировано со стороны ОБСЕ. Мы дали им время на подготовку… В Золотом, по заверению миссии ОБСЕ, последний обстрел был 18 числа – это 10 дней назад. Дальше будет Петровское», – заявил Пристайко.

Он также сообщил, что есть предварительная дата по встрече в нормандском формате.

«По Нормандии уже есть предварительная дата. Мы не хотим сорвать договоренность. Я надеюсь, что он будет до конца следующего месяца», – сообщил министр.

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