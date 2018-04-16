Известная украинская певица Onuka и режисер приглашают киевлян на кастинг для съемок в новом клипе.

"Ждем тех, кто готов подарить часть своего таланта за идею. От вас требуется актерская игра. Но не переживайте, режиссер будет вам помогать. Мы уверены, что наша совместная работа может обратить внимание на важные интонации нашего времени и оставит свой след в душах многих зрителей", - написала певица в Фейсбук.

Поучаствовать в кастинге могут харизматичные, свободные духом и телом парни и девушки в возрасте от 18 до 35 лет, пишет со ссылкой на .

Отбирать претендентов будут 15 апреля на ул. Александра Довженко, 3, в танцевальной студии "Тата Арт Ангар" с 15:00 до 17:00.

ONUKA - украинская электро-фолк-группа, созданная в 2013 году. Соавторами проекта являются её вокалистка Наталия Жижченко и Евгений Филатов.

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