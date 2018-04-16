|Илон Маск пожаловался на бессонные ночи в работе над Tesla Model 3
|16.04.2018 06:39
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Глава и владелец компаний Tesla и SpaceX рассказал, что проводил ночи на заводе, чтобы завершить работу над новой моделью электрокара Tesla Model 3. В последние несколько месяцев он ночевал на заводе. По его мнению, это было необходимо.
Ночи, проведенные на полу завода Маск описывает, как сложные и наполненные душевной болью, стрессом. Также предприниматель сказал, что ночевать на работе не весело.
Свое решение он объяснил невозможностью сходить домой из-за напряженной работы над новой моделью машины. Также Маск считает невозможным для руководителя уйти в отпуск, когда подчиненные тяжело работают.
Кроме того, напряженная работа, несмотря на полугодовые задержки в производстве, должна привести к результату в виде поставок автомобилей заказчикам.
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