Об этом решении сообщается на сайте компании. Планируется, что сервис прекратит свою работу 30 апреля.

Причины такого решения не называются. В сообщении говорится, что приложение Opera VPN для iOS и Android прекратит свое существование 30 апреля 2018 года. В замен компания предлагает платные услуги аналогичного сервиса.

Платный пакет SurfEasy Ultra VPN будет предлагаться со скидкой всем пользователям и бесплатно для пользователей платного пакета Opera Gold. Для перехода на новый сервис довольно будет обновить браузер и приложение Opera VPN до полной версии.

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