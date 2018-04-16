|В браузере Opera больше нельзя будет обойти блокировку с помощью VPN
|16.04.2018 06:47
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Об этом решении сообщается на сайте компании. Планируется, что сервис прекратит свою работу 30 апреля.
Причины такого решения не называются. В сообщении говорится, что приложение Opera VPN для iOS и Android прекратит свое существование 30 апреля 2018 года. В замен компания предлагает платные услуги аналогичного сервиса.
Платный пакет SurfEasy Ultra VPN будет предлагаться со скидкой всем пользователям и бесплатно для пользователей платного пакета Opera Gold. Для перехода на новый сервис довольно будет обновить браузер и приложение Opera VPN до полной версии.
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