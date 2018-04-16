



Відома співачка Світлана Лобода днями з'явилася у фотосесії для російського Cosmopolitan і тепер час від часу ділиться з шанувальниками уривками інтерв'ю.



Днями зірка опублікувала світлину, на якій позує у атласній зеленій сукні, яка підкреслила чималий животик.





- Ти говорила, що дуже волелюбна людина. Але двоє маленьких дітей - це вже відмова від власної волі, не вважаєш?



- Я вважаю, що діти дають нам крила, неймовірне відчуття внутрішньої свободи. Тому що ти вже свою головну місію на землі виконала. Тобі є заради кого жити. У моменти якихось життєвих негараздів я завжди згадую очі Єви. А скоро у мене з'явиться ще одна пара очей, про які я буду думати, і точно ніколи не складу руки. Напевно, найважливіше в житті - розуміти хто ти і навіщо ти тут. Я знаю. Тому ніщо не може обмежити мою свободу

Допис, поширений LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 12 Кві 2018 р. о 7:10 PDT

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