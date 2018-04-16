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Вагітна Світлана Лобода показала чималий животик у сукні (ФОТО)
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16.04.2018 06:48
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Відома співачка Світлана Лобода днями з'явилася у фотосесії для
російського Cosmopolitan і тепер час від часу ділиться з
шанувальниками уривками інтерв'ю.
Днями зірка опублікувала світлину, на якій позує у атласній зеленій
сукні, яка підкреслила чималий животик.
- Ти говорила, що дуже волелюбна людина. Але двоє маленьких дітей -
це вже відмова від власної волі, не вважаєш?
- Я вважаю, що діти дають нам крила, неймовірне відчуття
внутрішньої свободи. Тому що ти вже свою головну місію на землі
виконала. Тобі є заради кого жити. У моменти якихось життєвих
негараздів я завжди згадую очі Єви. А скоро у мене з'явиться ще
одна пара очей, про які я буду думати, і точно ніколи не складу
руки. Напевно, найважливіше в житті - розуміти хто ти і навіщо ти
тут. Я знаю. Тому ніщо не може обмежити мою свободу
Допис, поширений LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 12 Кві 2018 р. о 7:10
PDT
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