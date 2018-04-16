Кончита Вурст призналась в болезни из-за угроз бывшего парня Победительница "Евровидения-2014" Кончита Вурст (настоящее имя австрийского певца - Том Нойвирт) сделала признание: на протяжении многих лет у нее ВИЧ (вирус иммунодефицита человека). Ей пришлось рассказать об этом из-за угроз бывшего парня. — Сегодня пришел тот день, когда пришло время избавиться от дамоклова меча всей моей жизни: я много лет обладаю положительным ВИЧ-статусом. Это не имеет никакого значения для общества, но мой прежний бойфренд угрожает мне, что расскажет об этом общественности, и я не дам никому права пугать меня и влиять на мою жизнь в будущем, — написала она в «Инстаграме». Агент артистки Рене Берто подтвердил подлинность этой записи австрийской газете Der Standart. Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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