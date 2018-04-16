|Кончита Вурст призналась в болезни из-за угроз бывшего парня
|16.04.2018 06:55
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Ей пришлось рассказать об этом из-за угроз бывшего парня.
— Сегодня пришел тот день, когда пришло время избавиться от дамоклова меча всей моей жизни: я много лет обладаю положительным ВИЧ-статусом. Это не имеет никакого значения для общества, но мой прежний бойфренд угрожает мне, что расскажет об этом общественности, и я не дам никому права пугать меня и влиять на мою жизнь в будущем, — написала она в «Инстаграме».
Агент артистки Рене Берто подтвердил подлинность этой записи австрийской газете Der Standart.
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