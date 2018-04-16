Правительство рассматривает возможность повышения пенсий гражданам, которые имеют большой стаж работы, но получали маленькую зарплату на момент выхода на пенсию.

Начатая правительством пенсионная реформа позволила открыть новые возможности для системного повышения выплат гражданам, в том числе военным пенсионерам и работникам с большим стажем и незначительным уровнем зарплат на момент выхода на пенсию. Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, об этом премьер-министр Владимир Гройсман сказал в эфире телеканала «Украина», информирует svodka.net.

«Это (все, что сделано) не означает, что в 2017-2018 годах мы провели пересчет и точка. Нет! Мы открыли возможности для системного повышения выплат для граждан. Сейчас мы решаем вопрос повышения пенсий тем, кто имел стаж, но выплаты были копеечные. Это колхозники, те, кто работал в тени за минимальные деньги, и т.п. Серьезный вопрос, и мы ответим», — сказал Гройсман. В сообщении напоминается, что реализация пенсионной реформы началась осенью 2017 года. Ее ключевые новации — сохранение возраста выхода на пенсию, отмена «уравниловки», что справедливо в отношении людей с большим трудовым стажем, отмена налогообложения пенсий и специальных пенсий, а также установление механизма автоматического осовременивания пенсий, что снимает любые политические манипуляции в системе пенсионных выплат. Уже в октябре 2017 года повышенные пенсии получили почти 10 млн человек. При этом удалось не увеличивать недостаток Пенсионного фонда — за счет, в том числе, увеличения минимальной зарплаты и детенизации зарплат. В апреле 2018 года правительство реализовало второй шаг реформы — осовременило выплаты военным пенсионерам. Более 500 тыс. пенсионеров получили повышенные пенсии и компенсации. В среднем пенсии повышены на 1,5 тыс. грн.

В начале марта Минсоцполитики заявило о намерении ввести законодательные изменения для того, чтобы при начислении пенсии стаж был более весомым, чем размер зарплаты, чтобы можно было увеличить суммы пенсионных выплат людям, которые имеют большой трудовой стаж, но получали маленькую зарплату.

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