В интервью газете Bild am Sonntag Франк-Вальтер Штайнмайер выразил озабоченность в связи с «галопирующим отчуждением» России от стран Запада.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Россию и США к диалогу по ситуации в Сирии. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag.

«Крупные силы несут большую ответственность. Здесь должен последовать первый шаг, Путин и Трамп должны это миру. Если Вашингтон и Москва не найдут пути друг к другу в сирийском вопросе, то шансы на улучшение ситуации в Сирии будут равны нулю», – сказал Штайнмайер.

Впервые за семь лет войны в Сирии возникла опасность прямой конфронтации американского и российского оружия на территории Сирии, добавил он.

«Сегодня мы на следующей ступени эскалации российско-американских отношений», – считает президент Германии.

Он выразил озабоченность в связи с «галопирующим отчуждением» России от стран Запада, добавив, что с обеих сторон не осталось «практически никакого основания для доверия».

«Независимо от Путина, мы не должны объявлять всю Россию, страну и людей, врагами», – подчеркивает Штайнмайер.

Он призывает немецких политиков противиться этому «отчуждению», не прекращать разговор с Россией и вместе с тем, в том числе и в личных контактах, давать понять Кремлю «последствия его действий для российско-европейских отношений».

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