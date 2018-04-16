|Президент ФРГ призывает не объявлять Россию врагом
|16.04.2018 06:58
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В интервью газете Bild am Sonntag Франк-Вальтер Штайнмайер выразил озабоченность в связи с «галопирующим отчуждением» России от стран Запада.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Россию и США к диалогу по ситуации в Сирии. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag.
«Крупные силы несут большую ответственность. Здесь должен последовать первый шаг, Путин и Трамп должны это миру. Если Вашингтон и Москва не найдут пути друг к другу в сирийском вопросе, то шансы на улучшение ситуации в Сирии будут равны нулю», – сказал Штайнмайер.
Впервые за семь лет войны в Сирии возникла опасность прямой конфронтации американского и российского оружия на территории Сирии, добавил он.
«Сегодня мы на следующей ступени эскалации российско-американских отношений», – считает президент Германии.
Он выразил озабоченность в связи с «галопирующим отчуждением» России от стран Запада, добавив, что с обеих сторон не осталось «практически никакого основания для доверия».
«Независимо от Путина, мы не должны объявлять всю Россию, страну и людей, врагами», – подчеркивает Штайнмайер.
Он призывает немецких политиков противиться этому «отчуждению», не прекращать разговор с Россией и вместе с тем, в том числе и в личных контактах, давать понять Кремлю «последствия его действий для российско-европейских отношений».