Мило Джуканович, который с 1991 года несколько раз занимал посты премьера, президента, а также возглавляет правящую Демократическую партию социалистов Черногории, снова станет главой государства, одержав победу на президентских выборах уже в первом туре. Об этом сообщает со ссылкой на ТАСС.

Джуканович пять раз занимал пост премьера в 1991-1998, 2003-2006, 2008-2010, 2012-2016 гг., а также был президентом страны с 1998 по 2002 год. Не дожидаясь официальных данных Государственной избирательной комиссии (УИК), он уже объявил о своей победе.

О лидерстве Джукановича в президентской гонке свидетельствуют мониторинговые агентства. По данным Центра мониторинга, после обработки 97,7% бюллетеней политик набирает 53,9%; на втором месте — оппозиционный кандидат Младен Бояничах с результатом в 33,4%; на третьем месте находится единственная женщина-кандидат Драгиня Вуксанович (8,1%); на четвертом месте оказался руководитель партии “Настоящая Черногория” Марко Милачич с результатом 2,9%.

Аналогичные данные приводит Центр по демократическому перехода, функционирующий при финансовой поддержке посольства ФРГ. По его данным, после обработки 100% данных, Джуканович набирает 53,8%; Бояничах — 33,5%, на третьем месте — Вуксанович с 8,3%, на четвертом месте находится Милачич с результатом 2,7%. Три других претендента набирают менее 1% голосов.

Официальные данные УИК будут объявлены в течение нескольких дней. На данный момент на сайте избиркома подсчет голосов проходит в онлайн-режиме. К этой минуте обработано 83,65%. Джуканович лидирует с результатом 54,54%, его ближайший преследователь Бояничах набирает 32,79%. Явка, по данным УИК, составила 63,26%.

Напомним, 15 апреля в Черногории состоялись президентские выборы, в которых имеют право принять участие около 540 тыс. граждан.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира