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В Киеве ночью произошла драка с участием гранаты (фото)
16.04.2018 07:03
В Киеве ночью произошла драка с участием гранаты (фото) В  Киеве в парке Киото, что на метро Лесная, в ночь на 16 апреля произошла массовая драка.

Как сообщается в Фейсбуке «dtp.kiev.ua», во время разборок один из ее участников бросил людям под ноги гранату.

Сообщается, что бросивший – участник АТО.  Его задержали.

Один из участников драки серьезно пострадал. Фото: дтп.киев.юа 

— Один из участников драки серьезно пострадал. Госпитализирован в БСМП, Множественными осколочными ранениями нижней части тела. Пострадал и атошник: в ходе задержания пару раз упал лицом в асфальт, — сообщается в Дтп.киев.

Бросивший гранату. Фото: дтп.киев.юа 

Других подробностей происшествия пока нет.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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