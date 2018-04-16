|В Киеве ночью произошла драка с участием гранаты (фото)
|16.04.2018 07:03
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Как сообщается в Фейсбуке «dtp.kiev.ua», во время разборок один из ее участников бросил людям под ноги гранату.
Сообщается, что бросивший – участник АТО. Его задержали.Один из участников драки серьезно пострадал. Фото: дтп.киев.юа
— Один из участников драки серьезно пострадал. Госпитализирован в БСМП, Множественными осколочными ранениями нижней части тела. Пострадал и атошник: в ходе задержания пару раз упал лицом в асфальт, — сообщается в Дтп.киев.Бросивший гранату. Фото: дтп.киев.юа
Других подробностей происшествия пока нет.
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