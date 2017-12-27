Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире украинских телеканалов заявил, что на старте следующего года запланировано спецконфисковать еще 5 миллиардов гривен экс-президента Виктора Януковича и его окружения, сообщает .

"У нас есть план еще 5 миллиардов гривен спецконфисковать. На старте следующего года мы это сделаем", - сказал он.

Генпрокурор также выразил надежду, что на этот раз правительство будет более организованным в этом вопросе.

"А мы им поможем началом ряда уголовных производств по небрежности тех, кто взял средства и не смог донести их до людей", - сказал он.

Ю.Луценко также отметил, что имеет право требовать чтобы в следующем году все средства В.Януковича и его окружения "дошли до людей".

Как сообщал Швейцария еще на год продлила замораживание активов Януковича.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира