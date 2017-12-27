|ГПУ планирует конфисковать еще 5 млрд грн Януковича и его окружения в начале 2018 года
|27.12.2017 01:33
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире украинских телеканалов заявил, что на старте следующего года запланировано спецконфисковать еще 5 миллиардов гривен экс-президента Виктора Януковича и его окружения, сообщает .
"У нас есть план еще 5 миллиардов гривен спецконфисковать. На старте следующего года мы это сделаем", - сказал он.
Генпрокурор также выразил надежду, что на этот раз правительство будет более организованным в этом вопросе.
"А мы им поможем началом ряда уголовных производств по небрежности тех, кто взял средства и не смог донести их до людей", - сказал он.
Ю.Луценко также отметил, что имеет право требовать чтобы в следующем году все средства В.Януковича и его окружения "дошли до людей".
Как сообщал Швейцария еще на год продлила замораживание активов Януковича.