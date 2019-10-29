Об этом сообщает ZN.ua.

"До самой встречи в "Нормандском формате" будет разведение на тех участках, которые мы согласовали. В Золотом разведение происходит прямо сейчас. Мы стартуем с сегодняшнего дня", - сказал Пристайко.

По словам Пристайко, разведение в районе Петровского Донецкой области может начаться в ближайшие семь-десять дней.

"Если мы в Золотом разведем сегодня, завтра, послезавтра, то мы сможем перейти к Петровскому, когда наступит 7-й день. Я надеюсь 7-10 дней ", - заявил министр.

Успешное разведение войск на этих участках, по словам главы МИД, откроет путь к саммиту в "Нормандском формате". Отвод украинских войск от линии разграничения является одним из условий Кремля для его проведения. При этом гарантировать зеркальный отвод оккупационных войск в Кремле отказались.

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