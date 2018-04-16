11 апреля Печерский райсуд. оставил без движения исковое заявление Игоря Коломойского о признании отсутствующим у Министерства финансов права выполнить действия, необходимые для осуществления зачисления акций Игоря Коломойского в Приватбанке на счет в ценных бумагах Минфина в Укрэксимбанка (дело №757 / 16196/18- ц).

Суд предложил истцу в 10-дневный срок со дня получения копии постановления устранить недостатки искового заявления. "Разъяснить истцу, что согласно 185 ГПК Украины в случае невыполнения данного хвалы суд исковое заявление считается поданным и возвращается истцу, не лишает его права повторного обращения в суд с таким же иском", - говорится в постановлении Печерского райсуда от 11.04. 2018, передает со ссылкой на .

В одной из своих исковых заявлений утверждал, что согласился на национализацию "исключительно в интересах клиентов банка и только после того, как государственные чиновники убедили его в том, что банку нужно оздоровления. Но через несколько месяцев после национализации истец обнаружил, что она была: а) заранее спланированной акцией б) имела характер рейдерства в) предусматривала не только национализации банка, но и следующую конфискацию личного имущества акционеров, должностных лиц банка, вкладчиков и клиентов ".

23 декабря 2016 был обнародован официальный комментарий Коломойского, в котором он благодарил Кабмина за принятое решение о национализации Приватбанка. При этом бизнесмен утверждал, что обращался к правительству с "предложением" о передаче банка государству.

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