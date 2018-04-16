"Проект "Кандидат" – это уникальная возможность без коррупции, кумовства и компромиссов с совестью стать народным депутатом Украины. Впервые в эфире абсолютно прозрачно страна будет наблюдать появление нового парламентария из народа", – отметили в пресс-службе телеканала.

Героем шоу может стать гражданин Украины, который заполнит анкету на сайте программы и успешно пройдет кастинг.

На "112 Украина" заявили, что победитель шоу получит место в проходной части списка одной из политических сил на следующих выборах в Верховную Раду и возможность год учиться в Стэнфордском университете.

Кастинг для участия в проекте пройдет в нескольких городах Украины в апреле–мае.

В эфир телеканала "112 Украина" проект выйдет во второй половине августа 2018 года.

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