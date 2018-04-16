Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на «Голос Америки», в интервью каналу Фокс Ньюз.

Она перечислила три главных задачи американской миссии в Сирии: убедиться, что химическое оружие не используется ни одним способом, который бы мог представлять угрозу интересам США, уничтожить ИГИЛ, оставить возможность наблюдать из Сирии за деятельностью Ирана.

«Наша задача вернуть американских солдат домой, но мы не пойдем, пока мы не выполним все эти задачи», — сказала посол Хейли.

Напомним, она также сообщила, что США объявят о новых санкциях против России в понедельник, 16 апреля. Введение ограничений связано с применением в Сирии химоружия. Так, гуманитарная организация «Белые каски» сообщила, что в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления джихадистов и повстанцев в регионе. Большинство пострадавших мирных жителей — женщины и дети, отметили активисты. Информацию об атаке подтвердила гуманитарная организация «Союз медицинских организаций помощи Сирии» (UOSSM), по данным которой жертвами стали не менее 150 человек. Председатель UOSSM Ганем Тайяра назвала химатаку «одной из самых ужасных» в истории Сирии.

Предполагаемую химатаку резко осудили США, Германия, Франция и Великобритания. Франция и ряд других стран в связи с этим созвали экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Постпред Франции в ООН Франсуа Делатр во время экстренного заседания Совбеза подчеркнул, что заявление Сирии об уничтожении в 2013 году всех химических запасов было ложью.

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли там же заявила, что США дадут ответ на химическую атаку в Сирии независимо от того, примет Совет безопасности ООН резолюцию, или нет. Ударная группа ВМС США с авианосцем «Гарри Трумэн» выдвинулась в Средиземноморье.

В ночь на субботу, 14 апреля, США, Франция и Великобритания нанесли удар по объектам Асада в Сирии.

Пентагон заявил, что удары в Сирии были нанесены по трем целям, связанным с сирийской программой создания химического оружия. Целями стали научно-исследовательский центр, хранилище химических веществ и командный пункт — все они находятся в Дамаске и Хомсе.

15 апреля, CNN показал спутниковые снимки компаний DigitalGlobe и Planet.com, которые подтверждают, что ракеты США, Великобритании и Франции нанесли значительный убыток объектам в Сирии 14 апреля 2018 года.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира