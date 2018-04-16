И консерваторы, и лейбористы ранее отвергали возможность второго референдума.

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Британские актеры, бизнесмены и политики, а также члены парламента, начали кампанию за проведение «народного референдума» относительно выхода Великобритании из Евросоюза по итогам переговоров Лондона с Брюсселем, информирует svodka.net.

Движение «Народное голосование» (People’s Vote) намерено объединить группы, которые настроены против Brexit. Кампания настаивает, что последнее слово относительно выхода Британии из ЕС должно сказать население, а не члены парламента.

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон, который возглавлял кампанию за Brexit, ответил на призывы ко второму референдуму тем, что народное голосование уже состоялось.

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И консерваторы, и лейбористы ранее отвергали возможность второго референдума.

В июне 2016 года 51,9% британцев на референдуме проголосовали за выход из ЕС, 48,1% — против.

Британия формально перестанет быть членом Евросоюза в марте 2019 года, и стороны надеются достичь соглашения до октября, чтобы у европейского и британского парламентов было довольно времени для его ратификации.

Напомним, ранее Европейский Союз и Великобритания начали второй этап переговоров по выходу страны из числа участников континентальной сообщества. Президент Европейского Совета Дональд Туск, однако, не исключал приостановления процесса выхода Великобритании из состава ЕС.

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