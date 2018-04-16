Создание рабочих мест с нормальными условиями труда, повышение уровня жизни в Украине, а также качественное профессионально-техническое образование позволит остановить трудовую миграцию. Такое мнение высказал премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится, что украинцам необходимо качественное образование, которое позволит бизнесу и предприятиям получить квалифицированные кадры. Также Гройсман написал, что нужно создавать рабочие места за счет инвестиций и «нормальные условия жизни» в Украине.

Владимир Гройсман считает, что предприятиям необходимы профессиональные работники и они готовы платить им достойную заработную плату. Это стало толчком для начала реформы профессионально-технического образования в Украине. В частности, вводится региональный заказ кадров, переориентирование образования на профессии, которые реально требуются. Также будет производиться замена материальной и методической базы, чтобы по этим профессиям ученики и студенты получали качественное образование.

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