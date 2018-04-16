Около 315 тысяч человек вышли на демонстрацию в Барселоне, чтобы поддержать арестованных каталонских политиков и чиновников, которые были вынуждены убегать из страны.

По данным городских правоохранителей, в акции, которая началась накануне в 12:50 по местному времени (13:50 по Москве), приняли участие около 315 тысяч человек.

По решению Верховного суда Испании арестованы некоторые каталонские политики, а ряд сторонников независимости, в том числе прежний руководитель автономии Карлес Пучдемон, находятся за пределами королевства. Верховный суд Испании обвинил их в подстрекательстве к бунту после референдума о суверенитете региона.

Многие вышедшие на улицы Барселоны демонстранты принесли с собой неофициальный флаг каталонских земель, ставший символом независимости от Мадрида. Акцию поддержало нынешнее руководство Каталонии, в том числе спикер регионального парламента и мэр Барселоны.

"В Каталонии начинает подниматься вторая волна протестов за отделение от Испании.

Вчера в Барселоне прошел массовый митинг в защиту 9-ти арестованных лидеров сепаратистов, которым грозит 25 лет тюрьмы.

Исторические традиции в Испании таковы, что Каталония не сможет выйти из состава испанской империи мирно, ка , скажем, выйдет Шотландия или как расставались чехи и словаки.

Как и большинство правительств в мире, которые сталкиваются с сепаратизмом, испанские власти ошибочно пытаются решать проблему в юридической плоскости, опираясь на законы и Конституцию. Но подобные проблемы можно разрешить только политическим путем.

Мадрид смог судебными репрессиями задавить первую волну сепаратизма.

Но он создал народных "мучеников" и как следствие еще более консолидировал сепаратистов и расширил их социальную базу.

Так всегда происходит, если отказываться от политического пути решения проблемы.

Каталония рано или поздно выйдет из состава испанской империи, но этот путь будет кровавым." - Высказал мнение политический аналитик Андрей Головачев.

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