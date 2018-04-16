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Лига арабских государств поддержала ракетные удары по Сирии
16.04.2018 07:21

Лига арабских государств призвала к международному расследованию применения химического оружия по гражданскому населению в Сирии.

 

Лига арабских государств призвала к международному расследованию применения химического оружия по гражданскому населению в Сирии и поддержали последовавшую за этим ракетную атаку западной коалиции по химическим базам в этой стране.

Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, ЛАГ осудила вмешательство Ирана в дела другого государства.

Саудовская Аравия и ее союзники поддержали ракетные удары США, Великобритании и Франции по химических объектам в Сирии. В то же время Ирак и Ливан – осудили их.

В ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, связанным с химическим оружием в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Это стало ответом на химическую атаку в Думе, в результате которой погибли по меньшей мере 70 человек, еще около 500 получили отравления.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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