Рекордную партию в 7 тыс. мобильных телефонов, ввезенных незаконно, задержан в международном пункте пропуска "Борисполь".

В Киевскую таможню были поданы документы и электронную таможенную декларацию для выпуска товара "части для мобильных телефонов сотовых сетей связи" в свободное обращение,передает со ссылкой на .

Во время проведения таможенного досмотра указанных товаров оказалось, что груз не соответствует заявленному: в грузовых местах вместо заявленного товара было 7 тыс. телефонных аппаратов из Гонконга для сотовых сетей связи с камерой, на две SIM-карты.

При этом данные об этом грузе в товаросопроводительных документах отсутствовали.

"Составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины. Мобильные телефоны изъяты до принятия судом решения по делу. Сейчас устанавливается их стоимость", - говорится в сообщении.

32,3 кг золота в слитках общей стоимостью почти $ 860 тыс. Пытался втайне доставить на борт самолета 46-летний житель Танзании.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира