По словам первого замглавы Мининформполитики Эмине Джапаровой, задача Украины – дать информационную альтернативу жителям оккупированной части Донбасса. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.59 | комментариев: Джапарова заявила о невозможности искоренить последствия российской пропаганды на Донбассе Фото: mip.gov.ua "Мне кажется, что абсолютно искоренить результаты пропаганды РФ в Донецкой и Луганской областях невозможно. Мы живем в условиях, как в гастрономе: мы заходим в магазин и перед нами есть не один вид шоколада, а 150 видов шоколада. Есть очень много каналов коммуникации, и люди выбирают, что смотреть, читать, слушать", – отметила она.По словам Джапаровой, задача Украины как государства – дать информационную альтернативу жителям оккупированной части Донбасса. Согласно докладу, презентованному "Аналитическим центром", на территории Донбасса применяется кремлевская система тотальной пропаганды, что предусматривает "распространение четких целенаправленных информационных месседжей с помощью всех возможных каналов коммуникации", говорится в сообщении "РБК-Украина".При этом отмечено, что у Украины нет информационного присутствия в медиапространстве на неподконтрольных территориях (кроме спутникового телевидения) и не в полной мере на подконтрольных территориях Донецкой области. Ситуация обусловлена тем, что именно на неподконтрольных территориях остались мощные объекты технической инфраструктуры телерадиовещания.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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