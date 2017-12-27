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Мининформполитики: Полностью искоренить последствия пропаганды РФ на Донбассе невозможно
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27.12.2017 01:34
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По словам первого замглавы Мининформполитики Эмине Джапаровой,
задача Украины – дать информационную альтернативу жителям
оккупированной части Донбасса. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Вчера 23.59 | комментариев: Джапарова заявила о
невозможности искоренить последствия российской пропаганды на
Донбассе Фото: mip.gov.ua "Мне кажется, что абсолютно искоренить
результаты пропаганды РФ в Донецкой и Луганской областях
невозможно. Мы живем в условиях, как в гастрономе: мы заходим в
магазин и перед нами есть не один вид шоколада, а 150 видов
шоколада. Есть очень много каналов коммуникации, и люди выбирают,
что смотреть, читать, слушать", – отметила она.По словам
Джапаровой, задача Украины как государства – дать
информационную альтернативу жителям оккупированной части
Донбасса. Согласно докладу, презентованному "Аналитическим
центром", на территории Донбасса применяется кремлевская система
тотальной пропаганды, что предусматривает "распространение четких
целенаправленных информационных месседжей с помощью всех возможных
каналов коммуникации", говорится в сообщении "РБК-Украина".При этом
отмечено, что у Украины нет информационного присутствия в
медиапространстве на неподконтрольных территориях (кроме
спутникового телевидения) и не в полной мере на подконтрольных
территориях Донецкой области. Ситуация обусловлена тем, что именно
на неподконтрольных территориях остались мощные объекты технической
инфраструктуры телерадиовещания.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
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