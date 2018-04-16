Как известно, кроме самой, за документ проголосовали только Боливия и Китай.

А вот тех, кто голосовал против, было намного больше.

Не поддержали РФ Франция, Британия, США, Кувейт, Польша, Швеция, Нидерланды, Кот-дʼИвуар – все члены Совбеза. Кроме этого, Казахстан, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия воздержались при голосовании.

К слову сказать, в этой связи кажется очень интересной позиция Казахстана, страны, являющейся одним из ближайших союзников Путина после распада СССР.

Стоит вспомнить, что именно РФ лоббировала Казахстан на выборах непостоянных членов Совбеза на 2017-2018 гг. И этому вопросу Путин и Назарбаев уделяли на своих встречах очень пристальное внимание.

Теперь обиженный Кремль не понимает «дружественный» Казахстан, всегда голосовавший за все российские резолюции, а отказ Казахстана поддержать российский проект с требованием осудить и прекратить агрессию в отношении Сирии в России расценили не иначе как «удар в спину».

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