Журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает, что накануне президентских выборов, которые в Украине должны состояться в 2019 году, раскроют много ранее не обнародованной информации о Революции достоинства. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Всю правду о событиях на Майдане мы узнаем в течение ближайшего года. Я вам гарантирую, что до президентских выборов будет такой мощный вброс правды, лишь бы шприц, которым будут вбрасывать, не сломался", – сказал Гордон.

В эфире NewsOne журналист добавил, что в истории Майдана есть множество противоречий.

"Перед вами человек, который прошел два Майдана и был там с самого начала. И не просто стоял на Майдане и на трибуне Майдана в 2004-м и в 2013–2014 годах, но и все делал своими публичными выступлениями, чтобы сначала [Виктор] Ющенко стал президентом, а затем – чтобы скинули [президента Виктора] Януковича.

И поскольку я там был даже в самые тяжелые моменты, имею моральное право говорить все, что думаю.

История Майдана полна противоречий.

И практически на все вопросы у меня ответы есть. Практически о всех моментах, которые я называю стремными, все я знаю", – отметил журналист.

Гордон подчеркнул, что в курсе не только он, "но и все, кому положено знать".

"Об отрезанном ухе [активиста Автомайдана Дмитрия] Булатова, об избиении [журналистки] Татьяны Черновол, о происшествиях, которые всегда случались в пятницу, накануне воскресного вече, об избиении студентов на Майдане (кто отдавал приказы, кому это было нужно), о начале Майдана, об олигархах, которые стояли за началом Майдана, о студенческом и основном Евромайдане...

Я об этом практически все знаю", – перечислил Гордон.

Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года.

Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля из страны в РФ бежал экс-президент Виктор Янукович. За время Евромайдана погибли более 100 человек, сотни получили ранения.

Журналистка Черновол была избита в ночь на 25 декабря 2013 года на Бориспольском шоссе близко от Киева. Она получила множественные травмы (у нее были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей носа) и несколько недель провела в больнице. Дело об избиении Черновол было направлено в суд в июне 2014 года.

Организатором нападения на Черновол был назван уголовный авторитет из Днепродзержинска Олег Нетребко (он покончил с собой).

Всего по данному делу сообщили о подозрении пяти людям, один из них находится в розыске.

Активист Автомайдана Булатов пропал 23 января 2014 года во время массовых протестов, спустя неделю его нашли под Киевом. По словам активиста, неизвестные били его, пытали и отрезали часть уха. Правоохранители сообщали, что установить похитителей Булатова им не удалось.

В феврале 2018 года в эфире телеканала ZIK он заявил, что это дело до сих пор открыто.

"Мое похищение – до сих пор самая большая загадка... Все, что было в моих силах вспомнить, передать и записать, – все зафиксировано в рамках одного дела. Я выше головы не могу прыгнуть. Я не знаю, что еще можно сделать. Дело не закрыто. Оно открыто", – сказал Булатов.

Его прежний товарищ, активист Автомайдана Сергей Поярков считает, что похищение было инсценировкой.

В феврале 2018 года руководитель департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявил, что по делам Евромайдана вынесли 43 обвинительных приговора.

При этом только два человека получили реальную меру наказания, а отбывает срок один человек.

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