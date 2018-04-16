На выборах президента Черногории, по предварительным данным, победил социалист Мило Джуканович.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Как передает государственный вещатель RTCG, за лидера правящей Демократической партии социалистов Джукановича отдали свои голоса почти 54% избирателей. Его ближайший соперник — оппозиционер Младен Боянич — получил почти 34% голосов, информирует svodka.net.

Мило Джуканович занимал высокие государственные должности с 1991 года. Он 4 раза становился премьер-министром, был министром обороны, а также один срок (с 1998 по 2002 год) занимал должность президента Черногории.

Во времена президентства Джукановича премьер-министром был Филипп Вуянович, который потом стал президентом.

Читайте: В Черногории стартовали выборы президента

Экс-президент Черногории Филип Вуянович пожелал своему преемнику закончить процесс интеграции в Европейский союз, увеличить инвестиции, создать новые рабочие места, а также повысить уровень зарплат и пенсий.

СМИ часто проводили параллель Черногорского президента и премьер-министра с российскими Путиным и Медведевым, которые сменяли друг друга на высших руководящих должностях.

В ноябре 2016 года в Черногории заявили, что «русские националисты» планировали убить премьера Мило Джукановича.

Как утверждали СМИ, члены группировки действовали под контролем генерала Братислава Дикича, известного своей пророссийской позицией.

По словам специального прокурора Черногории Миливое Катнича, злоумышленники таким образом хотели воспрепятствовать вступлению Черногории в НАТО.

При этом, как заявил прокурор, у него нет никаких доказательств того, что к организации покушения была причастна власть России.

В июне прошлого года Черногория официально стала 29-м членом НАТО.

В российском МИД тогда заявили, что «в свете вражеской линии черногорской власти» Москва оставляет за собой право на ответные меры, не уточнив, какие именно действия рассматривают как враждебные.

Президент в Черногории избирается на пятилетний срок.

Окончательные результаты будут объявлены через несколько дней.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира